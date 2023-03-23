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Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda devam "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Operasyonu" kapsamında Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

23 Mart 2023 Perşembe 11:09
Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde ana silah deposu olarak kullanılmış sığınak tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin bulunduğu depoda, 1 AT-4 füze, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mouser piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 63 RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 bixi makineli tüfek mühimmatı, 85 5,56 milimetre çapında mühimmat, 4 savunma tipi el bombası, 7 dinamit, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 11 kilogram EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler ve tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka Sonbahar Kış5 OperasyonuMühimmat
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