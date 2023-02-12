Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Neden Olur Ve Çözümü

Cinsel ilişki esnasında sertleşme oluşmamasına ve oluştuğu zamanda sertleşmenin korunamamasına sebep olan cinsel isteksizlik, yaşam kalitesini etkiler. Sertleşme sorunu sadece erkeklerin değil, partnerlerinin de etkilendiği bir durumdur.

Sertleşme sorunu erkeklerde görülür. Bu sorunu yaşayan erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur sorusu, merak edilen konular arasındadır. Cinsel ilişki esnasında sertleşme oluşmamasına ve oluştuğu zamanda sertleşmenin korunamamasına sebep olan cinsel isteksizlik, yaşam kalitesini etkiler. Sertleşme sorunu sadece erkeklerin değil, partnerlerinin de etkilendiği bir durumdur.



Bu sorunun sürekli devam etmesi endişeye, korkuya, strese ve ilişki problemlerine yol açabilir. Erkeklerin ve partnerlerinin olumsuz etkide kaldıkları zaman sorunun çözülmesi gerekir. Bunun için sağlık kuruluşlarına başvurulabilir. Cinsel isteksizlik erkekte ortaya çıkabilen özel bir durumdur. Erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron düzeyinin düşmesine bağlı bir cinsel isteksizlik oluşur.



Testosteron düşüklüğü daha çok yaşlanmaya ve kronik hastalıklara bağlı çıkabilir. Daha detaylı incelendiği zaman sigara ve alkol kullanımı, depresyon, uyku problemleri veya bazı ilaçların kullanımına bağlı ortaya çıkabilir.



Tedavi esnasında yaşam tarzında değişikliklerin yapılmasıyla insel isteksizliğe neden olan sebepler ortadan kaldırılır. Bazı erkeklerde testosteron tedavisi cinsel isteksizlikte tercih edilmektedir. Sertleşme sorununun daha da ilerlemesiyle ilaç, vakum cihazlar enjeksiyonlar ve penil protez yöntemleri kullanılır.



Erkeklerde Cinsel İsteksizlik



Testosteron testislerden üretilen bir erkeklik hormonudur. Bu hormon kemik kütlesinin artması ve kas yapımında sorumludur. Ayrıca sperm üretimini de sağlar. Testosteron düzeyi cinsel isteği etkileyen önemli faktördür. Testosteron düzeyinde düşüşler erkeklerde cinsel isteksizliğe neden olur. Libido da azalmaya neden olmasıyla beraber testosteron düzeyi düşüklüğüne özel takviye edici ilaçlar verilebilir.



Yaşlanmaya bağlı bu düzeyde düşüklük görülmesi oldukça normaldir. Fakat şiddetli düşüşlerde libido büyük ölçüde etkilenir. Kronik akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer yetmezliği problemleriyle yüksek kolesterol, obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet cinsel isteksizlik nedenleri arasında sayılabilir. Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu libidoda azalmaya neden olur ve bu durum sonucunda cinsel isteksizliğe yol açar.



Cinsel İsteksizlik Tedavisi



Cinsel isteksizlik tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri için büyük bir öneme sahip olduğunu söylememiz yeterlidir. Düzenli beslenme, egzersiz ve uyku düzeninin sağlanmasıyla beraber cinsel isteksizlik büyük ölçüde düzeltilebilir.



Stresin azaltılması, sigara ve alkol kullanımının bırakılması da önemli olmaktadır. Bu tedavilere ek olarak libidoyu etkileyecek ilaçların değiştirilmesi de gerekir. Bu tedavi yöntemlerini kullandığınız zaman cinsel isteksizlik sorunun büyük oranda geçer.



Cinsel İsteksizliğe Mutluluk Çubuğu İle Son Verin



Cinsel isteksizlik sonucunda sertleşme sorunları ortaya çıkabilir. Erkeklerin en çok sorun yaşadığı konular arasındadır. Cinsel isteğin azalmaya bağlı olarak yeterli sertleşmenin oluşmaması sonucunda birçok erkek üroloji hekimlerine danışır. Testosteron hormonu düzeyinde ve libidoda azalma sonucunda oluşan cinsel isteksizlik, sertleşme sorununa da yol açabilir.



Sertleşme sorunu ilaç tedavileri, penis protezi vakum cihazları veya kullanılabilir. Böylelikle son derece iyi olacak şekilde tedavi edilebilir. İlaç tedavisi ve vakum cihazları daha çok geçici çözüm sunar. Bunun için birçok erkek tarafından protez tedavisi kullanılır. Günümüzde çok fazla duyulan ve kullanılan penil protezler penis içerisindeki anatomik boşluklara yerleştirilen bir tıbbi cihazlardır.



Mutluluk Çubukları



Günümüzde mutluluk çubuğu cinsel isteksizlik tedavisinde kullanılır. Kalıcı bir çözüm yolu olduğu için çok fazla rağbet görür. Bu protezler tek veya üç parçalı olabilir. Vücut içinde bulunur bu sebeple dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde fark edilmez. Bu durum erkekler için önemlidir.



Bükülebilir gövdeye sahip olan tek parçalı protezler, el yardımı ile dik pozisyona getirilerek rahatlıkla kullanılabilir. Şişirilebilen gövdeye sahip olan üç parçalı protezler pompa mekanizmasıyla beraber sertleşme oluşturur. Protez tedavisi, sertleşme kullanılan çeşitli tedavilerin yanında kalıcı bir çözüm sunduğu için erkekler tarafından tercih edilir. Detaylı bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com sitesini ziyaret ediniz.