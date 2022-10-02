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Erozyonla mücadele sonuç verdi; toprak kaybı düştü

Türkiye, erozyon ile mücadelede yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sıraya yerleşirken, ülkenin orman varlığı 23,1 milyon hektara ulaştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "1970'li yıllarda erozyon ile yıllık kaybedilen toprak miktarı 500 milyon ton iken, bugün geldiğimiz noktada 154 milyon tonlara düştü. 2023 yılı sonları itibarı ile de hedefimiz toprak kaybını yılda 130 milyon tona düşürmek" dedi.

02 Ekim 2022 Pazar 14:20
Erozyonla mücadele sonuç verdi; toprak kaybı düştü

ANKARA, (DHA)

Orman Genel Müdürlüğü, erozyona maruz kalan bozuk orman alanlarında, bitki örtüsü tahrip olmuş yamaç arazilerde; orman kurmak, bozuk orman alanlarını verimli orman alanlarına dönüştürmek, bitki örtüsünü ıslah etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Genel Müdürü Karacabey, ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ülkenin orman varlığını arttırma ile ilgili diğer tüm faaliyetleri 183 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Karacabey, Türkiye'nin erozyon ile mücadelede diğer ülkelere de örnek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Son 50 yılda 2,9 milyon hektar orman alanımız bu sayede artmış, bugün 23,1 milyon hektara ulaşmıştır. Ülkemizin bugün itibarı ile yüzde 29,4'lük kısmı ormanlar ile kaplıdır. 2023 yılı sonu itibarı ile orman varlığını ülke karasal alanının yüzde 30'una ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı erozyonla mücadele seferberliği, milli ağaçlandırma seferberliği gibi özel önem yüklenerek yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Dünya nüfusu o tarihlerde 7 milyardı, dünya nüfusu kadar fidanı 2023 yılı sonuna kadar toprakla buluşturma hedefi koyuldu, bu hedefi de gerçekleştireceğiz.

Özetle; 2023 yılı sonuna kadar ülkemizin orman alanı, karasal alan varlığının yüzde 30'una ulaşacak, dikilen fidan sayısı da 7 milyara ulaşacak."

DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE

Karacabey, yıllık kaybedilen toprak miktarına da değinerek, "Ülkemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde 1970'li yıllarda yıllık kaybedilen toprak miktarı 500 milyon ton iken, bugün geldiğimiz noktada 154 milyon tonlara düştü.

2023 yılı sonları itibari ile de hedefimiz yılda 130 milyon tona düşürmek. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları dünyada da takdir toplamakta, Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2020 yılında dünyanın orman varlığı ile ilgili yayımladığı rapora baktığımızda Türkiye dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında dünya 4'üncüsü, Avrupa 1'incisi.

Raporda, orman varlığını en çok arttıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa 1'incisi olarak belirtildi.

Bu ülkemiz adına sevinilecek bir durumdur. Ülkemiz orman varlığını artırmakta ve geleceğe daha güzel, daha yeşil bir Türkiye bırakma yolunda çok büyük başarı elde etmekte" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ErozyonToprakAvrupaOrman Genel Müdürlüğü
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