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Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
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Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

16 Ekim 2022 Pazar 16:24
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4. maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi â€˜nde istihdam edilmek Ã¼zere 06.06.1978 gÃ¼n ve 7/15754 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu KararÄ± ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin EsaslarÄ±n ek 2. maddesinin (b) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sÄ±ralamasÄ± esas alÄ±nmak suretiyle ilanda baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± belirtilen pozisyonlara toplam 3 (Ã¼Ã§) adet sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±nacaktÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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