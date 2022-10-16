Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4. maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi â€˜nde istihdam edilmek Ã¼zere 06.06.1978 gÃ¼n ve 7/15754 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu KararÄ± ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin EsaslarÄ±n ek 2. maddesinin (b) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sÄ±ralamasÄ± esas alÄ±nmak suretiyle ilanda baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± belirtilen pozisyonlara toplam 3 (Ã¼Ã§) adet sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±nacaktÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.