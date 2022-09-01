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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak

01 Eylül 2022 Perşembe 15:35
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi 16.09.2022 olup; Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversite Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversite Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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