Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve mÃ¼ÅŸtereklerine ait VakÄ±f AlÄ±ÅŸveriÅŸ ve YaÅŸam Merkezi'ni, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 45. maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile 10 yÄ±l sÃ¼reyle kiraya verecek.



Ä°halede istekliler, artÄ±rÄ±m tekliflerini belirlenen tahmini aylÄ±k 890 bin TÃ¼rk LirasÄ± kira bedeli Ã¼zerinden TÃ¼rk LirasÄ± bazÄ±nda artÄ±rÄ±m yapmak suretiyle belirleyecek. 106 adet baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan 12.628,38 metrekare kiralanabilir alan ihale konusunu oluÅŸturmaktadÄ±r. Ä°hale ÅŸartnamesi ekinde kat planÄ±nda 70 ve 71 numaralÄ± mÃ¼lkiyeti ÅŸahÄ±slara ait 2 adet kiralanabilir bÃ¶lÃ¼m, ortak alan giderlerine katÄ±lmak koÅŸulu ile kiralama dÄ±ÅŸÄ± tutulmuÅŸtur.



Ä°hale, 2 KasÄ±m 2022 tarihinde Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 3. Kat toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.