Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.876,53
ALTIN
988,10
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,03
EURO
18,29
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,...
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...

Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor

18 Ekim 2022 SalÄ± 15:30
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve mÃ¼ÅŸtereklerine ait VakÄ±f AlÄ±ÅŸveriÅŸ ve YaÅŸam Merkezi'ni, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 45. maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile 10 yÄ±l sÃ¼reyle kiraya verecek.

Ä°halede istekliler, artÄ±rÄ±m tekliflerini belirlenen tahmini aylÄ±k 890 bin TÃ¼rk LirasÄ± kira bedeli Ã¼zerinden TÃ¼rk LirasÄ± bazÄ±nda artÄ±rÄ±m yapmak suretiyle belirleyecek. 106 adet baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan 12.628,38 metrekare kiralanabilir alan ihale konusunu oluÅŸturmaktadÄ±r. Ä°hale ÅŸartnamesi ekinde kat planÄ±nda 70 ve 71 numaralÄ± mÃ¼lkiyeti ÅŸahÄ±slara ait 2 adet kiralanabilir bÃ¶lÃ¼m, ortak alan giderlerine katÄ±lmak koÅŸulu ile kiralama dÄ±ÅŸÄ± tutulmuÅŸtur.

Ä°hale, 2 KasÄ±m 2022 tarihinde Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 3. Kat toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Bakan BozdaÄŸ'dan anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
Bakan BozdaÄŸ'dan anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
YaralÄ± madencinin aÄŸabeyi: Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirlendi
YaralÄ± madencinin aÄŸabeyi: Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirlendi
AYM'nin yeni Ã¼yesi Muhterem Ä°nce yemin etti
AYM'nin yeni Ã¼yesi Muhterem Ä°nce yemin etti
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans