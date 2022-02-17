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Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2022 Perşembe 15:04
Eski Bakan Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

ANKARA - Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83) için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, önceki gün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski bakan Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Kumbaracıbaşı'nın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile çok sayıda milletvekili katıldı. Törende evli ve 2 çocuk babası Kumbaracıbaşı'nın öz geçmişi okunduktan sonra dua edildi. Kumbaracıbaşı'nın cenazesi öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Kumbaracıbaşı için düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Kumbaracıbaşı'nın ailesine başsağlığı diledi. Onur Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan KumbaracıbaşıTörenMeclis
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