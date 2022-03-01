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Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Mart 2022 Salı 14:50
Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

ANKARA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMMtören düzenlendi.

57'nci Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'den devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Törende Somuncoğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Sadi SomuncuoğluTörenTBMM
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