Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.941,76
ALTIN
846,05
DOLAR
13,83
STERLİN
18,67
EURO
15,59
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...

Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:13
Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

57'nci Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'den devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Milli Düşünce Merkezi'nin genel başkanlığını da yapan evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu'nun ölümüyle ailesi, yakınları ve sevenleri, büyük üzüntü yaşadı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk Milleti’nin kıymetli bir evladı daha aramızdan ayrıldı. Türk milliyetçiliğine büyük hizmetleri olan, nice değerli insanlar yetiştiren, eski bakanlarımızdan Sadi Somuncuoğlu abimizi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Somuncuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans