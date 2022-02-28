Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



57'nci Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'den devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Milli Düşünce Merkezi'nin genel başkanlığını da yapan evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu'nun ölümüyle ailesi, yakınları ve sevenleri, büyük üzüntü yaşadı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk Milleti’nin kıymetli bir evladı daha aramızdan ayrıldı. Türk milliyetçiliğine büyük hizmetleri olan, nice değerli insanlar yetiştiren, eski bakanlarımızdan Sadi Somuncuoğlu abimizi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.



TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.