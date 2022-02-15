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Eski bakanlardan Onur Kumbaracıbaşı, hayatını kaybetti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2022 Salı 15:42
Eski bakanlardan Onur Kumbaracıbaşı, hayatını kaybetti

ANKARA - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayatını kaybetti. Geçmiş dönemlerde TBMM'de CHP Hatay ve Kocaeli milletvekilliği de yapan Kumbaracıbaşı'nın ölümü yakınlarını üzdü.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayatını KaybettiOnur Kumbaracıbaşı
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