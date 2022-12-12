Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.200,38
ALTIN
1.073,23
DOLAR
18,64
STERLİN
22,92
EURO
19,70
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...

Eski İçişleri Bakanı Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:33
Eski İçişleri Bakanı Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar'ın (87) cenazesi, bakanlıkta düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.



Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bayar için bugün İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bakanlık personeli ile eski bürokratlar katıldı. Bayar'ın cenazesi, törenin ardından Ahmet Efendi Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Bayar'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1999 YILINDA BAKANLIK YAPTI



1935 yılında Sivas'ta doğan Burhan Cahit Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Sivas'ta kaymakam adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı. Bayar, ardından Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul valilikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyükelçilik görevi yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski İçişleri Bakanı BayarSon YolculukTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, tarihe geçti
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, tarihe geçti
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans