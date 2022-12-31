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Eski Ülkü Ocakları Başkanı cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:50
Eski Ülkü Ocakları Başkanı cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

ANKARA, (DHA)

Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ülkü Ocakları BaşkanıSinan Ateş
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