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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi

Ankara’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) cenazesi, Bursa’ya getirildi. Doç. Dr. Ateş’in cenazesi, baba evinden helallik alındıktan sonra Ulu Cami’ye götürüldü.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:54
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi

BURSA, (DHA)-

Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Doç. Dr. Sinan Ateş’in cenazesi, sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş’in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Ateş’in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Bursa Ulu Cami’ye götürüldü.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da, cuma namazı çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AK Parti Milletvekili Refik Özen'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Ateş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada yaklaşık 10 bin kişi, sloganlar eşliğinde mezarlığa yürüdü.

Sinan Ateş, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ülkü Ocakları BaşkanıSinan AteşCenaze
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