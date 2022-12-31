Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verildi

BURSA, (DHA)-

Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

İlgili Haber

Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Doç. Dr. Sinan Ateş’in cenazesi, sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş’in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Ateş’in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Bursa Ulu Cami’ye götürüldü.

İlgili Haber

Eski Ülkü Ocakları Başkanı cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

TOPRAĞA VERİLDİ



Ankara'da, cuma namazı çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AK Parti Milletvekili Refik Özen'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Ateş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada yaklaşık 10 bin kişi, sloganlar eşliğinde mezarlığa yürüdü.



Sinan Ateş, gözyaşları arasında toprağa verildi.