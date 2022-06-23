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Eskişehir'e şehit ateş düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 14:12
Eskişehir'e şehit ateş düştü

ESKİŞEHİR - Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un (29), acı haberi Eskişehir’de yaşayan ailesine verildi. 8 ay önce evlenen Arduç’un evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ile Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen yaralandı. Arduç, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Turgut İçen ise Dağkapı Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Arduç’un acı haberi memleketi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde ağabeyi Ayhan Arduç, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası polis emeklisi İbrahim Arduç'un 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi. 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç’un 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahının kıyıldığı, düğünlerinin ise geçen ay olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehire şehit Ateş Düştü
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