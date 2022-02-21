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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Şubat 2022 Pazartesi 13:40
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ile 5 (beş) Engelli İşçi, 17 (on yedi) Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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