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Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Haziran 2022 Cumartesi 10:21
Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlı bağlı birimlerin ilanda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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