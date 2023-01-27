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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak

27 Ocak 2023 Cuma 13:20
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları arasından 1, Veteriner Fakültesi Mezunları arasından 1 olmak üzere giriş sınavı ile 2 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

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