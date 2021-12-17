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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 12:12
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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden olduğunu belirterek, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

ÖDEMELER 20 ARALIK'A KADAR TAMAMLANACAK

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin kişiye evde bakım yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını belirtti. Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Aralık'a kadar tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan evde bakım yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar TL oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evde Bakım Yardımı ödemeleriAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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