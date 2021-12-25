Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Et ve Süt Kurumu’ndan online tereyağı satışı
Et ve Süt Kurumu’ndan...

Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

İstanbul'da önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz, memleketi Adana’da toprağa verildi. Cenazede Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:51
0 Okunma
Faruk Tınaz, memleketi Adana'da toprağa verildi

ADANA - Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana’da cenaze töreni düzenlendi. Kabasakal Mezarlığı'ndaki cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ailesi ve sevenleri katıldı. 

Törende taziyeleri kabul eden Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Bu doktor ihmalidir. Doktorun yapılan check up sonunda raporu okumayı unutmasının ihmalidir" diye konuştu. 

Serdal Adalı ise, "Çok üzgünüz. İyi bir ağabeyimizi, bir büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbi ve güzel sesi ile her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk abi kalacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Faruk Tınaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Faruk TınazSon YolculukAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Terör örgütlerinin örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz
"Terör örgütlerinin örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz
İsmet İnönü, 48'inci ölüm yılında mezarı başında anıldı
İsmet İnönü, 48'inci ölüm yılında mezarı başında anıldı
İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 164 kaçak göçmen yakalandı, 78 göçmen kurtarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans