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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

11 Aralık 2022 Pazar 19:33
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 09.12.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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