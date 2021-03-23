Fenerbahçe Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Fenerbahçesi Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uyarınca Öğretim Üyeleri alacaktır.

Başvuracak adayların ilanda belirtilen belgelerini başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız