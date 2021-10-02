Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin sözde sıkıyönetim komutanı ve dönemin 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 18:09
0 Okunma
FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

KARS, (DHA)

Kars'ta, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde ana komuta kademesinde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde 'sıkıyönetim komutanı' ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı ile eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat, 2'nci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kars 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve iki gün süren duruşmada Ali Avcı, ‘Yıldırım harekat planı’ kapsamında aldığı talimatları uyguladığını, uygulanan talimatların yanlışlığını kimsenin kendisine bildirmediğini ve tuzağa düştüğünü belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti.

Tek tek savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Avcı, Serkan Polat ile 2'inci Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan’a, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Polat, 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1,5 yıl Uçan ise aynı suçtan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Erdinç Serçe, Ferhat Demircan, Harun Doğanay, Haydar Küreş, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Osman Atlı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet, Cemal Sudaş, Eyüp Ağbağ’a ise aynı suçtan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti müebbet hapis cezası alan Sami Büberci’nin hastalığını göz önünde bulundurularak daha önce uygulanan 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkamama' şartıyla ev hapsinin devamını kararlaştırdı.

‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılan Süleyman Koç’un ise üzerine atılı suça ilişkin cezaevinde geçirdiği süre ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Yine 12,5 yıl hapse çarptırılan Çetin Aydoğan hakkında ise gözaltı ve tutuklu bulunduğu süre gereği daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöSıkı Yönetim KomutanıAğırlaştırılmış MüebbetPdyKars14üncü Mekanize Piyade Tugay KomutanıYeni ÇağrıTuğgeneral Ali Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde hasar gören binalarda ince demirler kullanılmış
Depremde hasar gören binalarda ince demirler kullanılmış
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz
Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunan unsurlarının ölüme ittiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans