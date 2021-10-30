Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi...
YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
YTB Sözleşmeli Personel Alımı...
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek

Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye'de gözaltına alındı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 13:26
0 Okunma
Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Âdem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammet Mahmut K.'nin adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetullah GülenFetöPdyTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi
Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi
Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans