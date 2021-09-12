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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Eylül 2021 Pazar 17:39
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Fırat Üniversitesi, süt ineklerinin sağım sonrası meme başlarının  bakterilere karşı savunmasız kalmasını önlemek için hızla kapatılmasını sağlayan aparatın sınai mülkiyetlerini Fırat Üniversitesi tarafından öngörülen koşulları sağlayan, buluşu üretme ve kamuya sunma kabiliyeti olan kurum, kuruluş ve firmalara,  lisanslama veya devir yoluyla transfer edecek.

İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 13 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında  Fırat Üniversitesi/ Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.09.2021 17:40
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