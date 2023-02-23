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Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

23 Şubat 2023 Perşembe 15:03
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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