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GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU'NA '' BABA HABER GAZETESİ '' GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİSİ 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:59
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GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU'NA '' BABA HABER GAZETESİ '' GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİSİ 

Kısa adı Tüm San Der olan Tüm Sanatçılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Genel Başkanı Cahit Baba imtiyaz sahibi tarafından BABA HABER GAZETESİ 02.07.2021 tarihinde yayın hayatına başlıyor

Şair, Yazar, Jüri Başkanı, Gazeteci ve aynı zamanda Tüm San Derneği Gaziantep Basın Haber Sorumlu Başkanı Nihat İlikcioğlu’na Baba Haber Gazetesi İl Temsilciliği yetkisi verilmiştir.

Baba Haber Gazetesinde, yayınlatmak istediğiniz ve yayınlanacak haberlerden haberdar olacaksınız

Baba Haber Gazetesi

Gaziantep İl Temsilcisi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

e.mail. [email protected] 

Anahtar Kelimeler:
GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLUNA BABA HABER GAZETESİ GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİSİ
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