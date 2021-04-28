Gazeteci-Yazar ve TRT Sunucusu Aslı Sertdemir, okurlarına bu yıl içerisinde yeni kitabının çıkacağının müjdesini verdi.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu yıl içerisinde çıkacak kitabıyla ilgili konuşan Sertdemir, kitabın kısa hikayelerden oluşacağını belirterek, "Bu kitapla ilişkilerde yaşanan travmatik durumları anlatacağım. Bu dramatik durumları anlatırken de yazım dilinin şiirsel olmasına özen gösterdim" ifadelerini kullandı.

Gazete Yeni Birlik'teki köşe yazılarına da değinen Aslı Sertdemir, "Yazılarım her cumartesi yayınlanıyor. Ayda bir de, röportajlarımız oluyor. Bu röportajlarda da, hak ettiği yerde, popüler olmayan ancak şarkılarını radyodan duyanların ezbere söyledikleri müzik insanlarını konuk alıyorum" diye konuştu.

Gazetecilik ve yazarlığının yanında sunuculuğu ile de büyük beğeni toplayan Aslı Sertdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarındaki sunumlarıyla da dikkat çekmişti