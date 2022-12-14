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Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:47
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gazi Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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