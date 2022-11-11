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Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak

11 Kasım 2022 Cuma 13:46
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde 64 Öğretim Üyesi alacak. Başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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