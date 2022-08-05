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Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

05 Ağustos 2022 Cuma 15:50
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ilgili hükümlerine göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 73 Sözleşmeli Personel alacak.

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri 4.08.2022 - 18.08.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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