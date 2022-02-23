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Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:43
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 13 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 23.02.2022 - 09.03.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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