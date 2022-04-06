Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. (Başlama:06/04/2022-Bitiş: 20/04/2022 tarihi mesai bitimi)