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Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Nisan 2021 Cuma 12:09
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Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Şehitkamil İlçesi Ortaokulu e-sınav Merkezi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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