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Gaziantep'te kamu konutu satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 11:22
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Gaziantep'te kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı.

39 adet kamu konutu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 25-26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda satılacak.          

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız
 

DHA

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Gaziantepte Kamu Konutu Satışı
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