Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1451
ALTIN
505.082
DOLAR
8.3636
STERLİN
11.8311
EURO
10.2137
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak
Gaziantep'te konut imarlı arsa...
9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek
9 adet ATM alanı...
45 personel alacak
45 personel alacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
Kaymakam adaylığı sınav ilanı

Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mayıs 2021 Perşembe 17:36
0 Okunma
Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi 7518 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.05.2021 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 personel alacak
45 personel alacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
94 sözleşmeli personel alacak
94 sözleşmeli personel alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans