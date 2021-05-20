Gaziantep'te konut imarlı arsa hasılat paylaşımı yöntemiyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi 7518 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılışı yapılacak.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede muhammen Bedel: 19.252.497,00TL olarak belirlendi.
Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Son Güncelleme: 20.05.2021 17:37