Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.769,78
ALTIN
1.041,19
DOLAR
18,63
STERLİN
22,23
EURO
19,23
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi...
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli...
Şanlıurfa'da konut arsaları satışa çıkarıldı
Şanlıurfa'da konut arsaları satışa...

Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:59
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile S.S. Gaziantep TIR ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait 459 adet işyerinin yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhale, 13 Aralık 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyasını en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1. Kat 155 nolu odaya vermeleri ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti
Köylerde hasar tespiti için çalışma başlatıldı
Köylerde hasar tespiti için çalışma başlatıldı
Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı
Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans