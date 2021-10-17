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Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ekim 2021 Pazar 18:15
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Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 54 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklar. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:26
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