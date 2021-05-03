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Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:21
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Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

İlanda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

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