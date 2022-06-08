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Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Haziran 2022 Çarşamba 15:09
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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