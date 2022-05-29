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Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Mayıs 2022 Pazar 11:28
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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