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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak

10 Aralık 2022 Cumartesi 12:46
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce www.gib.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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