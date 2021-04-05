Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarına toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacaktır.

Sözlü sınav 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız