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Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:48
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Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin  ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verilecek.

İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

Teklifler, ihale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilebilecek.

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'nin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
GestaşDeniz Ulaşım TurizmGemiIskeleBüfe
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