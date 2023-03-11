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Genç İş Adamı Baha Tuzer'e Silahlı Saldırı

Genç iş adamı Baha Tuzer, 11 Mart'ta silahlı saldırı yaşadı.

11 Mart 2023 Cumartesi 21:26
Genç İş Adamı Baha Tuzer'e Silahlı Saldırı

İSTANBUL- Genç iş adamı Baha Tuzer, silahlı saldırıya uğradı. Kendisine ait Mercedes marka aracıyla Ataşehir'de seyir halinde ilerleyen iş adamı, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin ateş açmasıyla panik yaşadı. Ne olduğunu anlamadığını belirten Tuzer, biraz ilerledikten sonra kenara çekip hemen polisi aradığını söyledi. Gelen ekiplerin ilk kontrolünden sonra, araca 3 mermi isabet ettiği kaydedildi. Tespitler sonrası karakola giderek ifade veren iş adamı, "Seyir halinde evine giderken bir anda üzerime ateş açıldı, aracıma 3 mermi isabet etti. Ne olduğunu anlamadım, kenara çekip polisi aradım. Kimseyle bir husumetim yok, bildiğim bir düşmanım yok. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

HABER: ELİF HAYVALI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 11.03.2023 21:33
Anahtar Kelimeler:
HABER: ELİF HAYVALIGenç Iş Adamı Baha TuzerAteşSaldırı
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