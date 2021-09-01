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Gençlik Kampı İşletilecek

Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı için irtifak hakkı tesis edecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
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Gençlik Kampı İşletilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kayseri ili Tomarza Belediye Başkanlığı, Gençlik Kampı yapımı ve işletilmesi için ihale düzenleyecek. 

Süvegenler Mahallesi'nde yer alan 36 bin 518 m² alan üzerine kurulacak taşınmaz için 29 yıllık irtifak hakkı (kiralama) tesis edilecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 9 Eylül 2021 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri Tomarza Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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