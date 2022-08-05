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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi alacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi alacak

05 Ağustos 2022 Cuma 15:47
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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