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Gezi Parkı davası öncesi adliye önünde açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 11:43
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Gezi Parkı davası öncesi adliye önünde açıklaması

İSTANBUL - Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davaları öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi yapılan açıklamaya  CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. 

Taksim Dayanışması adına açıklamayı okuyan Akif Burak Atlar, "Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direniş ısrarla çarpıtılmak isteniyor" dedi.  Burak Atlar "Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hukuk hakkındaki iddialar düşürülmeli somut hiçbir delil olmadığı halde bin 539 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı DavasıAdliyeAçıklama
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