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Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
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Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 14:46
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesi, Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸi ve Giresun Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶nergesi hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak.

Ã–ÄŸretim Ã¼yesi kadrosuna baÅŸvuracak adaylarÄ±n 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koÅŸullarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekmektedir.

Ä°lan Tarihi : 02.11.2022
BaÅŸvuru Tarihi : 02.11.2022
Son BaÅŸvuru Tarihi : 16.11.2022

Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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