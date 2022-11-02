Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesi, Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸi ve Giresun Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶nergesi hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak.



Ã–ÄŸretim Ã¼yesi kadrosuna baÅŸvuracak adaylarÄ±n 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koÅŸullarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekmektedir.



Ä°lan Tarihi : 02.11.2022

BaÅŸvuru Tarihi : 02.11.2022

Son BaÅŸvuru Tarihi : 16.11.2022



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