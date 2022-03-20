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Göcek'te orman yangını 

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Mart 2022 Pazar 18:29
Göcek'te orman yangını 

MUĞLA, (DHA)


Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Karadan müdahale edilen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaGöcekOrman YangınıFethiyeTuristik MahallesiYangınYeni Çağrı
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