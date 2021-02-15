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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:32
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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gestaş firması yaptığı açıklamada; olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geçen gün de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava şartları nedeniyle seferler yapılamamıştı.

Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Ve BozcaadaFeribot SeferleriÇanakkale
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